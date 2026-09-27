Los Abuelos de Villa Luro se juntan para celebrar sus cumpleaños La Bocina 27 de septiembre de 2026 Relacionado Vea también... Nuevo horario del Centro de Jubilados “Abuelos de Villa Luro” Actividades para la tercera edad, en Los Abuelos de Villa Luro Coro y Danzas, para celebrar el cumpleaños de Villa General Mitre Taller de RCP en el Centro “Abuelos de Villa Luro” Post navigation Previous: La mudanza de la cárcel de Villa Devoto sería antes de fin de año NOTAS RELACIONADAS La Fiscalía le sacó sahumerios a una discapacitada, que vendía para subsistir, en Monte Castro La Bocina 25 de septiembre de 2026 La trágica historia de Camila y Ladislao llega al teatro Caras y Caretas La Bocina 25 de septiembre de 2026 Fe y Tradición: Floresta celebra a los Santos Médicos Cosme y Damián La Bocina 25 de septiembre de 2026