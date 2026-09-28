Convocan a Emprendedores y Artesanos, para participar en la Feria Banderín

¡Se viene una nueva edición de la Feria Banderín de La Rosales!

Abrimos las puertas de nuestra escuela para compartir una tarde llena de emprendimientos, artesanías, juegos y Shows!

Buscamos: Emprendedores/as Artesanos/as Marcas autogestivas

7 de octubre De 15 a 20 hs Escuela Leonardo Rosales, Mercedes 1405 – Floresta

Convocatoria abierta Las inscripciones comienzan el 28 de septiembre.

Para información e inscripción: 11 6161-8833

¡Sumate a la Feria Banderín y hagamos juntos una hermosa tarde en La Rosales!

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