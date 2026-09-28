Protesta de la Facultad de Ciencias Económicas UBA, con asesoramiento contable
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este miércoles 30 de septiembre una jornada extraordinaria de visibilización con asesoramiento contable, financiero y laboral gratuito para toda la comunidad, en el marco del reclamo universitario por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La actividad se desarrollará de 9:00 a 19:00 horas en la sede ubicada en Avenida Córdoba 2122. La propuesta combinará stands permanentes de orientación para emprendedores, pequeños comerciantes, estudiantes y vecinos con un ciclo de capacitaciones breves sobre economía cotidiana.
Espacios de orientación continua
Durante toda la jornada estarán a disposición del público distintos centros de atención técnica y académica:
- CEGEPYN (Centro de Estudios y Gestión de la Economía Personal y Negocios): Ofrecerá asesoramiento personalizado en economía personal y gestión de microemprendimientos para fortalecer la toma de decisiones financieras.
- SERSEI (Secretaría de Responsabilidad Social, Emprendedores e Innovación): Espacio dedicado a visibilizar y acompañar iniciativas emprendedoras con herramientas de desarrollo de proyectos.
- Orientación Académica y Cultura: Módulos informativos sobre carreras de grado y diplomaturas de la institución, junto con actividades y exposiciones abiertas del Centro Cultural Sábato.
Agenda de charlas abiertas (Aula 16 – Edificio Histórico)
En paralelo, se dictará un ciclo de talleres prácticos enfocados en situaciones cotidianas de la vida laboral y económica:
- 09:30 – Claves para cumplir con las obligaciones fiscales: Principales pautas para el trabajo independiente, a cargo del contador Rodrigo Campilay.
- 11:00 – Entender mi recibo de sueldo: Guía para interpretar conceptos, aportes, descuentos y derechos laborales, a cargo de la contadora Mariela Callejas.
- 13:30 – Ciberestafas: cómo reconocerlas y protegerse: Consejos de prevención contra fraudes en canales digitales, a cargo del Dr. Arturo Pozzali.
- 15:00 – Tu CV como puerta de entrada al mercado laboral: Claves para la redacción y presentación de la búsqueda laboral, a cargo de las licenciadas Luciana Zeballos y Tatiana Spadafore.
- 16:00 – Billeteras virtuales sin vueltas: Recomendaciones para el uso seguro de plataformas de pago digitales, a cargo de la licenciada Candela de Luca Pino.
- 17:30 – Deudas bajo control: Herramientas para ordenar compromisos financieros y abordar situaciones de morosidad, a cargo de los licenciados Ezequiel Gutiérrez y Candela de Luca Pino.