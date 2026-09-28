“Ley y orden no es pegar y echar a los vendedores ambulantes” La Bocina 28 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/vendedora-de-paltas-roly-serrano.mp3 POPURRÍ XL – 28/09/26 Relacionado Vea también... La Policía de la Ciudad le saca todo a los vendedores ambulantes Macri desalojó a los manteros del Parque Saavedra: “el orden no se negocia” Por esto quieren echar a Baby Etchecopar de A24 Tras los cortes, proponen “echar a patadas” a las empresas de energía eléctrica Post navigation Previous: Protesta de la Facultad de Ciencias Económicas UBA, con asesoramiento contableNext: Boca 3 – Racing 2: el hermoso vértigo del fútbol NOTAS RELACIONADAS Boca 3 – Racing 2: el hermoso vértigo del fútbol La Bocina 28 de septiembre de 2026 Protesta de la Facultad de Ciencias Económicas UBA, con asesoramiento contable La Bocina 28 de septiembre de 2026 Hubo acuerdo, y el 7 de Noviembre habrá Marcha del Orgullo en Buenos Aires La Bocina 26 de septiembre de 2026