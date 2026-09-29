Alejandro Fabbri, Personalidad Destacada del periodismo deportivo

El reconocimiento se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura, durante un acto encabezado por el diputado Claudio Ferreño , autor de la iniciativa. Durante la ceremonia se destacó la labor de Fabbri como periodista, docente y escritor, así como su trabajo de investigación y preservación de la memoria del fútbol argentino.

Fabbri agradeció la distinción y recordó sus comienzos en el periodismo, vinculados a su familia y especialmente a su padre, quien tenía un programa de radio dedicado a Platense. También señaló que el fútbol le permitió desarrollar una de las tareas centrales de su profesión: “contar historias”.

Nacido en Buenos Aires el 27 de octubre de 1955 y criado en Caballito, Fabbri se recibió de periodista deportivo en 1978. A lo largo de su carrera trabajó en medios gráficos, radiales y televisivos, entre ellos El Gráfico, Clarín, La Nación, Radio Continental, Radio Belgrano, Radio Mitre y Radio Nacional. Desde 1994 integra TyC Sports y actualmente también trabaja en AM750.

Además, participó de programas como Fútbol de Primera y Fútbol para Todos, condujo durante 15 años Estudio Fútbol y cubrió cinco mundiales. Es autor de nueve libros sobre la historia del fútbol argentino, sudamericano y los mundiales.

Durante el homenaje también se puso en valor su vínculo familiar con el Club Atlético Platense. Según se destacó, su pertenencia al club se extiende por seis generaciones, desde sus antepasados hasta su hijo y su nieto, como parte de una tradición ligada a la identidad futbolística y barrial.