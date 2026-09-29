Discapacidad: la Iglesia instó a funcionarios y legisladores, a actuar “sin demora”

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS), a través de su Área de Discapacidad, llamó a responder “sin demora” frente a la situación que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias, y las dificultades que afectan el acceso a tratamientos, terapias, apoyos y otras prestaciones necesarias para la vida cotidiana.

En un documento titulado La fragilidad que nos humaniza, difundido este 25 de septiembre, el organismo episcopal sostuvo que la discapacidad “no puede ser mirada como un problema que concierne solamente a quienes viven esta realidad y a sus familias“, sino que plantea una pregunta sobre “el tipo de sociedad que queremos construir“.

El Área de Discapacidad advirtió que las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad dependen de mecanismos de protección y financiamiento que involucran al Estado y al conjunto de la sociedad.

“Instamos a los legisladores y funcionarios a comprender que la dilación administrativa para una persona con discapacidad no representa un tiempo neutro“, señaló.

En ese sentido, cuestionó que el acceso a los apoyos necesarios pueda quedar condicionado por las posibilidades económicas de cada familia. “Cuando el acceso a los apoyos necesarios depende únicamente de los recursos individuales, corremos el riesgo de que la dignidad y los derechos de las personas queden condicionados por su capacidad económica“, afirmó.

El documento también propone una mirada sobre la fragilidad como una dimensión propia de la condición humana. “Todos, en distintos momentos de nuestra vida, podemos necesitar de los demás”, recordó, al mencionar situaciones como la enfermedad, la discapacidad y la vejez.

La visita de León XIV al Pequeño Cottolengo



La Comisión Episcopal de Pastoral Social vinculó esta reflexión con la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y, particularmente, con su decisión de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

Según el documento, la presencia del Papa en ese lugar recuerda que “cada vida posee una dignidad única e irrenunciable” y constituye un reconocimiento del valor de las personas con discapacidad, de sus historias y de su aporte a la comunidad.

La reflexión cita además un pasaje de Magnifica humanitas, en el que León XIV afirma: “Todo lo que representa un límite -incapacidad, enfermedad, ancianidad, sufrimiento, vulnerabilidad- tiende a ser leído principalmente como un defecto que hay que corregir“.

“Debemos recordar que el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite. Es precisamente en nuestro ser limitados donde encuentran lugar la compasión, la sincera preocupación ante las necesidades de los demás, la generosidad y el encuentro verdadero“, expresa el Papa en los números 118-119 de la encíclica.

Para el Área de Discapacidad, esta perspectiva permite comprender la fragilidad no sólo como una carencia que debe ser compensada, sino también como una oportunidad para “humanizar nuestros vínculos, fortalecer la solidaridad y reconocer que necesitamos unos de otros“.

El debate sobre las políticas públicas



El documento se refiere además, a las decisiones actualmente en debate en el Congreso de la Nación. En particular, menciona el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo y advierte sobre modificaciones que, según sostiene, afectarían disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793).

La Comisión Episcopal de Pastoral Social considera que las decisiones sobre cobertura médica, aranceles y pensiones no deben abordarse únicamente desde una perspectiva fiscal.

“Frente a la fragilidad, la respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática. Detrás de cada terapia, tratamiento o insumo médico existe una persona real con un proyecto de vida, dolores y esperanzas“, plantea.

Al mismo tiempo, reconoce que “los recursos públicos son limitados y requieren decisiones responsables”, pero señala que esas decisiones tienen también “una dimensión humana y social” y requieren escuchar a las personas con discapacidad, sus familias, los profesionales y las instituciones que las acompañan.

“¿Qué sociedad estamos construyendo?”



Hacia el final, el documento vuelve sobre la próxima visita de León XIV y plantea que su paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione puede ayudar a mirar la realidad de la discapacidad desde otra perspectiva.

“Una sociedad verdaderamente humana no se define solamente por su capacidad de generar riqueza, crecimiento o eficiencia; también se mide por el lugar que sabe brindar a quienes más necesitan del cuidado, del acompañamiento y de la solidaridad de los demás“, afirma.

Ante el debate parlamentario y sus posibles consecuencias sobre las personas con discapacidad y sus familias, el Área de Discapacidad deja planteada una pregunta: “¿Qué sociedad estamos construyendo cuando quienes más necesitan de los demás quedan al margen?“.

“La respuesta no corresponde solamente a quienes viven la discapacidad, a sus familias o a las instituciones que los acompañan. Nos involucra a todos“, concluye.

Fuente: AICA

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