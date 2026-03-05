“La ley de emergencia en discapacidad sigue sin cumplirse” La Bocina 5 de marzo de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/03/discapacidad-valentina-bassi.mp3 POPURRÍ XL – 05/03/26 Relacionado Post navigation Previous: ¿Quién se ocupa de esas familias que quedaron con lo puesto…?Next: Afectados por el derrumbe de Parque Patricios reclaman a Jorge Macri NOTAS RELACIONADAS Afectados por el derrumbe de Parque Patricios reclaman a Jorge Macri La Bocina 5 de marzo de 2026 0 ¿Quién se ocupa de esas familias que quedaron con lo puesto…? La Bocina 4 de marzo de 2026 0 Protesta por el cierre de la Orquesta Violeta Parra La Bocina 4 de marzo de 2026 0