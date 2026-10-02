Hay vacantes en la Escuela “Coronel de Marina Leonardo Rosales”

¡Sumate a la comunidad de la Rosales! En la Escuela N°1 Comuna 10 ( N° 10 DE 12 ) Leonardo Rosales nos alegra abrir las puertas a nuevas familias para el próximo ciclo.

​Te invitamos a conocer nuestra institución:

Espacios amplios y luminosos: Un entorno seguro, cómodo y pensado para el desarrollo pleno de los chicos.

Una comunidad cálida y presente: Familias y docentes trabajando codo a codo en el día a día.

Cooperadora activa y comprometida: Un equipo que dedica su esfuerzo continuo al crecimiento y cuidado de nuestra querida escuela.

​Ubicación: Mercedes 1405, Floresta – CABA.

Vacantes disponibles: Jornada Simple para todos los grados (Turno Mañana y Turno Tarde).

​¡Vení a conocernos y sé parte de nuestra comunidad!

Escuela N° 10 Coronel de Marina Leonardo Rosales

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