Hay vacantes en la Escuela “Coronel de Marina Leonardo Rosales”
¡Sumate a la comunidad de la Rosales!
En la Escuela N°1 Comuna 10 ( N° 10 DE 12 ) Leonardo Rosales nos alegra abrir las puertas a nuevas familias para el próximo ciclo.
Te invitamos a conocer nuestra institución:
Espacios amplios y luminosos: Un entorno seguro, cómodo y pensado para el desarrollo pleno de los chicos.
Una comunidad cálida y presente: Familias y docentes trabajando codo a codo en el día a día.
Cooperadora activa y comprometida: Un equipo que dedica su esfuerzo continuo al crecimiento y cuidado de nuestra querida escuela.
Ubicación: Mercedes 1405, Floresta – CABA.
Vacantes disponibles: Jornada Simple para todos los grados (Turno Mañana y Turno Tarde).
¡Vení a conocernos y sé parte de nuestra comunidad!
Escuela N° 10 Coronel de Marina Leonardo Rosales