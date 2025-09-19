Baile por la Primavera en la Escuela Rosales La Bocina 19 de septiembre de 2025 Relacionado Continue Reading Previous: Milei 2018: “no voy a poner guita en el Banco Central, para que se la patinen” NOTAS RELACIONADAS Arranca la edición 15 de La Gran Paternal, con más de 120 artistas y talleres La Bocina 19 de septiembre de 2025 Nathy Peluso en el Planetario, y mucho más, para recibir la Primavera en Buenos Aires La Bocina 19 de septiembre de 2025 Se estrena en el Gaumont “Ensenada ’55” La Bocina 18 de septiembre de 2025