Extremo Sur – 19/09/25 La Bocina 20 de septiembre de 2025 LA COMUNA 8 ESTÁ UBICADA EB 4 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/09/EXTREMO-SUR-19-9-2025.mp3 EXTREMO SUR – 19/09/25 LA COMUNA 8 ESTÁ UBICADA EB 4 Relacionado Continue Reading Previous: Baile por la Primavera en la Escuela RosalesNext: “EEUU es la mayor narcodemocracia del planeta” NOTAS RELACIONADAS Milei tiene la “máquina de la prosperidad” (pero va a pedirle dólares a Trump) La Bocina 20 de septiembre de 2025 “EEUU es la mayor narcodemocracia del planeta” La Bocina 20 de septiembre de 2025 Milei 2018: “no voy a poner guita en el Banco Central, para que se la patinen” La Bocina 19 de septiembre de 2025