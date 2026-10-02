Visitas guiadas al Paseo Ambiental del Sur, en Villa Soldati

Con el objetivo de acercar herramientas concretas frente a la crisis climática, el Paseo Ambiental del Sur, ubicado en Villa Soldati, invita a vecinos a recorridos gratuitos ambientales el primer y tercer miércoles de octubre a las 9:30 y 14h.

La experiencia propone una caminata inmersiva por los diferentes ambientes naturales que incluyen una huerta, humedales y un vivero de flora nativa. Durante el trayecto, los guías explican el rol fundamental que cumple cada uno de estos espacios en la mejora del entorno urbano, haciendo especial hincapié en la biodiversidad porteña y en los servicios ecosistémicos que estas áreas producen.

El itinerario continúa en un sector dedicado a las energías renovables, donde los visitantes pueden observar de cerca paneles solares y aerogeneradores. En este punto, la propuesta se vuelve estrictamente práctica: mediante ejemplos cotidianos, se promueve el uso eficiente de la energía eléctrica y se comparten estrategias y acciones ambientales destinadas a modificar hábitos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático.

Configurado como un aula a cielo abierto, el Paseo Ambiental del Sur se consolida como un espacio abierto dedicado a fomentar la concientización a través de acciones concretas.

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