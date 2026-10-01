Se estrena en cine “Una película de Parque Chas”

El próximo Domingo 4 de octubre a las 20hs se estrena en el Cine Gaumont, Avenida Rivadavia 1635, Una película de Parque Chas, documental dirigido por Aye Redigonda, con la participación de vecinos del barrio. Ese mismo día Parque Chas cumple 101 años, y se celebrará colectivamente en la plaza del barrio. La función se repetirá el Domingo 11 a las 20hs.

Se trata de un ensayo documental que reúne las voces de quienes habitan Parque Chas para contar la historia de uno de los barrios más singulares de Buenos Aires. Entre recuerdos, canciones, encuentros y recorridos, cada vecino construye su propio relato y, al compartirlo, revela la identidad colectiva de un lugar donde perderse también es una forma de encontrarse.

«El disparador es contar la historia del barrio porteño de Parque Chas, desde las vivencias de sus habitantes, desde lo que cada uno tenga ganas de compartir. Como excusa, para contar otras cosas«, afirma la directora, que aborda la película como un paseo visual por historias, una carta de amor a un territorio propio, con un sentido lúdico.

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