Homenaje al Polaco Goyeneche en La Paternal, con tango y rock

Luego del sensacional suceso de LUCA VIVE, en teatro y cine, el versátil y creativo DANIEL RITTO, se embarca en un sentido y admirable HOMENAJE AL Polaco GOYENECHE. Del tango al rock y del rock al tango. Diálogo desde el Polaco GOYENECHE al INDIO SOLARI. Unipersonal de y por Daniel Ritto, autor, montaje y protagonista

Ambientación y Coordinación de Producción: Elena Maidanik

En La Isla de la Paternal CABA . Espacio Mario Reles (abogado laboralista familiar desaparecido). Paz Soldán 4966, Sábado 3 de Octubre a las 21.

A 2 cuadras de Estación Paternal ferrocarril San Martín y 5′ de Chacarita

Todos los Sábados del 2026 a las 21 horas

*Entradas, reservas y contrataciones

X MENSAJE

al WhatsApp de la Sala 1162106584

O por Alternativa teatral

Entrada a la gorra virtual

x capacidad de la sala.

(Mínimo sugerido 10000 $)

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