Los Abuelos de Villa Luro celebran juntos sus cumpleaños La Bocina 30 de septiembre de 2026 Relacionado Vea también... Los Abuelos de Villa Luro se juntan para celebrar sus cumpleaños Vecinos celebran el cumpleaños de Villa Luro, y el de Alberto Castillo Vecinos celebran el cumpleaños de Villa Luro, y el de Alberto Castillo Taller de RCP en el Centro “Abuelos de Villa Luro” Post navigation Previous: Discapacidad: la Iglesia instó a funcionarios y legisladores, a actuar “sin demora” NOTAS RELACIONADAS “Geografías del alma”, por la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía La Bocina 28 de septiembre de 2026 Los Abuelos de Villa Luro se juntan para celebrar sus cumpleaños La Bocina 27 de septiembre de 2026 La trágica historia de Camila y Ladislao llega al teatro Caras y Caretas La Bocina 25 de septiembre de 2026