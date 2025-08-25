25 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

20-perlas

“7 Perlas sobre el diván” inicia una gira por los barrios

La Bocina 24 de agosto de 2025
24-sexagono

“Sexágono”, de Norman Briski: el deseo, entre algoritmos

La Bocina 24 de agosto de 2025
22-bondi tanguero

El Bondi Tanguero llega a Versailles

La Bocina 22 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

25-tuneladora

El gobierno nacional canceló el soterramiento del FFCC Sarmiento, en forma definitiva

La Bocina 25 de agosto de 2025
19-goyeneche

Función especial en el Gaumont, del documental sobre el Polaco Goyeneche

La Bocina 25 de agosto de 2025
rp_24-olmedo.jpg

ALBERTO OLMEDO. Cuando la tele nos hacía reír y pensar

La Bocina 24 de agosto de 2025
24-mundo digital

Coimas farmacéuticas: el 91% del mundo digital le da la espalda a Milei

La Bocina 24 de agosto de 2025