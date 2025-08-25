Función especial en el Gaumont, del documental sobre el Polaco Goyeneche

Roberto “Polaco” Goyeneche, las formas de la noche narra la historia de uno de los máximos exponentes del tango argentino, quien supo conquistar a un amplio público con su extraordinaria e irrepetible voz. El material de archivo hasta ahora desconocido -proporcionado por familiares y amigos- consta de imágenes caseras, grabaciones inéditas y entrevistas. Con este material, el documental reconstruye la vida de esta leyenda del Tango a través del uso de su propia voz. Un documental en primera persona, el relato de Goyeneche por el propio Goyeneche. La narración en primera persona dota a este trabajo de un elemento trascendental pues le ofrece al público ver, escuchar y conocer la historia de Goyeneche en profundidad y desde su propio relato.

En forma paralela, familiares, amigos y distintas personalidades del mundo artístico cuentan anécdotas y aspectos poco conocidos de su vida. Un viaje emotivo y sensorial por la vida de una de las máximas leyendas de la cultura popular argentina.

PROTAGONISTAS:

Roberto Goyeneche, Luisa Mirenda, Roberto Goyeneche (h), Jorge Goyeneche, Lorena Goyeneche, Adriana Varela, José Colángelo, Litto Nebbia, Néstor Marconi, Julio Dávila, Esteban Morgado, Gustavo Varela, Matías Longoni, Gabriel Soria, Jorge Boccanera y Víctor Bertolini.

A 31 años de la partida del Polaco, lo celebramos con música y cine nacional.

Función especial en el Cine Gaumont

Miércoles 27 de agosto, 19.30h.

