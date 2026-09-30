Presentan proyecto para prorrogar la Emergencia en villas y barrios populares

Distintos sectores políticos y sociales, junto a Cáritas, TECHO y otras organizaciones sociales, presentaron un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares para garantizar fondos destinados a obras de urbanización e integración socio-urbana.

La iniciativa busca prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los 6.400 barrios populares de Argentina en donde viven más de cinco millones de personas.

La propuesta busca establecer un esquema de financiamiento sostenido para avanzar con obras de infraestructura, acceso a servicios básicos y regularización de los barrios.

Para eso, contempla un piso de financiamiento equivalente al 0,0375% del PBI durante 2027, con un cronograma progresivo hasta 2036. También plantea recuperar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) como herramienta para sostener las obras.

El proyecto convocó a más de 140 diputados y diputadas de 12 bloques con representación de 11 provincias. Monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, encabezó la lista de oradores y estuvo acompañado por: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Fernanda Miño (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), todos firmaron la propuesta y Araceli Ledesma, referente comunitaria del barrio Lagomarsino, en Pilar, y líder de Desarrollo Comunitario de la ONG TECHO.

PRESUPUESTO 2027: SIN FINANCIAMIENTO PARA LOS BARRIOS POPULARES

El Presupuesto 2027 no cuenta con financiamiento destinado a la continuidad de las obras de integración sociourbana, decisión que se da cuando se cumplen diez años de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Acorde con los datos de la entidad, en nuestro país existen 6.467 barrios populares donde viven más de cinco millones de personas, de las cuales cerca de 1,7 millones son niñas y niños.

Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO Argentina, aseguró: “No es una propuesta contra el Gobierno, es a favor de un millón y medio de chicos“ que viven en barrios vulnerables de nuestro país.

Acerca de la integración social urbana, subrayó que “implica hacer las obras correspondientes para que haya agua, cloacas, electricidad en los barrios populares” y señaló que se trata de “una política de Estado que tenía un consenso muy amplio, pero hoy el Gobierno está desoyendo ese consenso“ el cual era “social y político“.

“El millón y medio de niños y niñas de los barrios vulnerables hoy está recibiendo un mensaje por parte de la política argentina que los mira y les dice: ´agua potable y electricidad de forma segura para vos no hay, y la posibilidad de ir al colegio cuando llueve, tampoco“, puntualizó en declaraciones televisivas.

“¿Y sabés cuánto vamos a invertir en ustedes si el Presupuesto sale como está?, cero“, remarcó, mientras que dejó en claro que “en el Presupuesto 2027 no hay ninguna partida para la organización de barrios populares”.

Ante esta situación, le consultaron si habían podido conversarlo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y respondió: “Yo propuse el tema en una reunión del Consejo Asesor de Políticas Sociales, del cual formo parte, y la respuesta fue que el tema vivienda no está hoy dentro de ese Ministerio”.

Aclaró que “si bien eso es real en términos operativos, no es real en términos de política social” y sostuvo: “La postura nuestra es que no se puede tener una política de desarrollo robusta si no tenés una política de vivienda robusta“.

En la misma línea, el diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, apuntó contra el Gobierno y aseveró: “La urbanización de los barrios populares era una de las pocas políticas de Estado que teníamos en Argentina y este gobierno la destruyó“.

Por lo tanto, “tenemos que recuperarla trabajando con unidad, amplitud y sentido común“.

Fuente: Noticias Argentinas

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