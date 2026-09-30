“El Congreso debe ponerle límites a la Corte Suprema” La Bocina 30 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/ley-de-tierras-sabrina-selva.mp3 POPURRÍ XL – 30/09/26 Relacionado Vea también... Coparticipación: Macri advirtió que puede recurrir a la Corte Suprema La Corte Suprema dejó firme la condena para Cristina Informe de la Corte Suprema, sobre las causas penales contra niños y adolescentes en CABA TRAGEDIA DE CROMAÑÓN. La Corte Suprema ordenó liberar a los músicos de Callejeros, y a otros detenidos Post navigation Previous: Repudian al presidente Milei en ParísNext: Presentan proyecto para prorrogar la Emergencia en villas y barrios populares NOTAS RELACIONADAS Presentan proyecto para prorrogar la Emergencia en villas y barrios populares La Bocina 30 de septiembre de 2026 Repudian al presidente Milei en París La Bocina 30 de septiembre de 2026 El Día nos quiere volver locos La Bocina 30 de septiembre de 2026