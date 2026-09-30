Repudian al presidente Milei en París

Repudian un proyecto de Milei, que quiere derogar la ley que protege al teatro

Diputados repudian los dichos del secretario de DDHH de Milei, y exigen su remoción

Repudian el video difundido por la Casa Rosada, en el Día de la Mujer

Diputados repudian la represión a jubilados en el Congreso