Repudian al presidente Milei en París La Bocina 30 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/milei-en-paris-reporteros-sin-fronteras.mp3 POPURRÍ XL – 30/09/26 Relacionado Vea también... Repudian un proyecto de Milei, que quiere derogar la ley que protege al teatro Diputados repudian los dichos del secretario de DDHH de Milei, y exigen su remoción Repudian el video difundido por la Casa Rosada, en el Día de la Mujer Diputados repudian la represión a jubilados en el Congreso Post navigation Previous: El Día nos quiere volver locosNext: “El Congreso debe ponerle límites a la Corte Suprema” NOTAS RELACIONADAS Presentan proyecto para prorrogar la Emergencia en villas y barrios populares La Bocina 30 de septiembre de 2026 “El Congreso debe ponerle límites a la Corte Suprema” La Bocina 30 de septiembre de 2026 El Día nos quiere volver locos La Bocina 30 de septiembre de 2026