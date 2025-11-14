Diputados repudian los dichos del secretario de DDHH de Milei, y exigen su remoción

El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución, para repudiar las declaraciones negacionistas del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, al tiempo que exige su remoción como funcionario.

“Ante las declaraciones negacionistas del Secretario de DDHH de la nación Alberto Baños, pesenté un proyecto para declarar el repudio de la Cámara de Diputados, y exigir su remoción por parte del ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona. Memoria, Verdad y Justicia es un consenso democrático que debemos cuidar“, publicó Paulón en redes.

