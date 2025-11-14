Inauguran mural en la Plaza del Corralón de Floresta

EXPOSICIÓN e INAUGURACION del MURAL

“Manos de Viento”

Los esperamos en la Plaza del Corralón de Floresta ( entrada por calle Morón) a esta FIESTA DEL ARTE!!

Sábado 15 de noviembre – 16hs- Inauguración de la EXPOSICIÓN .

– Apertura y visita a la Casona Histórica

17.30hs- INAUGURACION del Mural ( en la esquina de Morón y Gualeguaychu)

Agradecemos a la Asamblea de Floresta por abrirnos las puertas de la Casona Histórica Al “Equipo Mural” jovenes artistas egresadas del las escuelas de Arte Fernando Arranz y escuela de Arte Escuela Rogelio Yrurtia que trabajaron voluntariamente en la restauración del Mural. A las familias de los y las pequeñ@s artistas que nos acompañaron este año A los y las profes que con tanto Amor y dedicación nos llevaron a recorrer y descubrir el mundo del Arte

Taller de Arte Mariela Kahayan

