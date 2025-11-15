El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que uno de los depósitos afectados por la violenta explosión e incendio en el Polo Industrial Spegazzini, pertenece a la empresa Iron Mountain, protagonista del trágico incendio de Barracas en 2014.

En declaraciones al canal A24, Granados detalló que el incendio afectó a varias empresas que estaban cerradas, incluyendo una de neumáticos, la agroquímica donde se originó el fuego, una de envases plásticos y “una papelera“.

Ante la consulta de si esa papelera era Iron Mountain, el intendente respondió afirmativamente. “Sí, hace poco mudaron un depósito a ese polo industrial“, aseguró Granados, quien además mencionó que la firma se encarga del “acopio de documentos de la administración pública“.

Ese siniestro generó una enorme polémica y una investigación judicial, ya que el fuego buscaba presuntamente eliminar LbX2KQ documentos sensibles de 600 empresas. Entre los papeles desaparecidos había cajas del banco HSBC y de Sideco, la empresa de Franco Macri. Por ese hecho, 18 personas, entre directivos y exfuncionarios porteños, fueron enviados a juicio oral.

Por la explosión de esta noche en Ezeiza, al menos 15 heridos leves fueron trasladados a centros de salud. Las autoridades de Ezeiza, La Matanza y Esteban Echeverría pidieron a los vecinos cerrar puertas y ventanas por el humo tóxico.

Fuente: Noticias Argentinas

