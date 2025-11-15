“Corrientes 24 hs”: muchas variantes para vivir la trasnoche porteña
Este sábado 15 de noviembre, Corrientes 24 hs ofrecerá una variada programación cultural, entre las que se destacan la proyección del clásico Esperando la carroza en formato de cine bajo las estrellas, desde las 0:30 h, en la intersección con Talcahuano; la Milonga de medianoche a las 0 h en el Hall del Teatro San Martín, con música en vivo de la Orquesta del Plata y una exhibición de los campeones mundiales de milonga y clases abiertas; y G Sony con show de hip hop, que tendrá lugar a la 1.30 h en la marquesina del Teatro San Martín. Además, el Metropolitan y el Paseo La Plaza ofrecerán funciones extendidas, acompañadas por una amplia oferta gastronómica y cultural en toda la avenida.
La propuesta, enmarcada en el programa Buenos Aires 24 horas, busca potenciar la vida nocturna porteña y dinamizar la actividad comercial, gastronómica y cultural de la Avenida Corrientes, un corredor emblemático que reúne teatros, música, pizzerías, heladerías, librerías y coctelerías, y forma parte de la imagen de Buenos Aires como uno de sus principales atractivos turísticos.
El objetivo de la iniciativa es impulsar la economía nocturna y reforzar el rol de la Avenida Corrientes como motor cultural y productivo de la Ciudad. A través del trabajo conjunto con las áreas de Seguridad, Transporte y Espacio Público se busca ofrecer un entorno cuidado, ordenado y atractivo, generando más oportunidades para los comercios y una mejor experiencia para quienes disfrutan Buenos Aires de noche.
Corrientes 24 hs es parte de la política integral de nocturnidad BA 24 horas, que busca fortalecer la seguridad y promover el desarrollo económico y cultural de la Ciudad, además de posicionar a Buenos Aires como una capital viva que ofrece diversidad de experiencias para el disfrute de vecinos y visitantes.