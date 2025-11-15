“Corrientes 24 hs”: muchas variantes para vivir la trasnoche porteña

Este sábado 15 de noviembre , Corrientes 24 hs ofrecerá una variada programación cultural, entre las que se destacan la proyección del clásico Esperando la carroza en formato de cine bajo las estrellas, desde las 0:30 h , en la intersección con Talcahuano ; la Milonga de medianoche a las 0 h en el Hall del Teatro San Martín , con música en vivo de la Orquesta del Plata y una exhibición de los campeones mundiales de milonga y clases abiertas ; y G Sony con show de hip hop, que tendrá lugar a la 1.30 h en la marquesina del Teatro San Martín . Además, el Metropolitan y el Paseo La Plaza ofrecerán funciones extendidas, acompañadas por una amplia oferta gastronómica y cultural en toda la avenida.

La propuesta, enmarcada en el programa Buenos Aires 24 horas, busca potenciar la vida nocturna porteña y dinamizar la actividad comercial, gastronómica y cultural de la Avenida Corrientes, un corredor emblemático que reúne teatros, música, pizzerías, heladerías, librerías y coctelerías, y forma parte de la imagen de Buenos Aires como uno de sus principales atractivos turísticos.

El objetivo de la iniciativa es impulsar la economía nocturna y reforzar el rol de la Avenida Corrientes como motor cultural y productivo de la Ciudad. A través del trabajo conjunto con las áreas de Seguridad, Transporte y Espacio Público se busca ofrecer un entorno cuidado, ordenado y atractivo, generando más oportunidades para los comercios y una mejor experiencia para quienes disfrutan Buenos Aires de noche.

Corrientes 24 hs es parte de la política integral de nocturnidad BA 24 horas, que busca fortalecer la seguridad y promover el desarrollo económico y cultural de la Ciudad, además de posicionar a Buenos Aires como una capital viva que ofrece diversidad de experiencias para el disfrute de vecinos y visitantes.

