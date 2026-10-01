Paula Maffia presenta “República Afectiva” en Parque Centenario

Paula Maffía presentará en el Anfiteatro del Parque Centenario, República Afectiva, su tercer disco solista, editado en abril de 2026.

El álbum reúne once canciones que transitan entre el rock, el folklore, el tango y la canción de autor, con los vínculos, el deseo y la comunicación como algunos de sus ejes.

En esta presentación, Maffía estará acompañada por Juan Ignacio Serrano en bajo, Martín León Benito en batería, Nahuel Briones en guitarra eléctrica y Rosa Nolly en saxo.

El repertorio incluirá canciones de República Afectiva en una formación más reducida que la de la presentación oficial del disco, con la voz y la guitarra de Maffía como centro de la propuesta.

Entrada libre hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

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