Médicos y Odontólogos que atienden a PAMI, de paro La Bocina 1 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/mmedico-del-pami-de-paro.mp3 POPURRÍ XL – 01/10/26 Relacionado Vea también... En el Congreso, plantearon la crisis que atraviesa el PAMI Se tuvo que encadenar al Congreso, para conseguir turno en el PAMI Por falta de pago del gobierno y obras sociales, están cerrando instituciones privadas que atienden a personas con discapacidad Cada vez más porteños se atienden por el sistema público de salud Post navigation Previous: “Octubre Rosa” en la Ciudad: charlas, controles mamarios y mamografías gratuitasNext: “Los operativos en las villas son una estrategia para captar votos” NOTAS RELACIONADAS Masivo paro y marcha de los residentes de hospitales de la Ciudad, por aumento salarial La Bocina 1 de octubre de 2026 “Los operativos en las villas son una estrategia para captar votos” La Bocina 1 de octubre de 2026 Presentan proyecto para prorrogar la Emergencia en villas y barrios populares La Bocina 30 de septiembre de 2026