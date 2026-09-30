Duros estimonios sobre la represión de “Tormenta Negra 2”, en la Legislatura

Vecinos de las villas y barrios populares porteños denunciaron en la Legislatura situaciones de hostigamiento, violencia, discriminación y hasta tortura, durante los operativos “Tormenta Negra”.

Durante más de dos horas, representantes de distintos barrios fueron tomando la palabra para contar lo sucedido en sus territorios, reconstruir los episodios de violencia policial y plantear sus reclamos frente a los legisladores y organismos de derechos humanos presentes.

La actividad fue convocada por el legislador Alejandro “Pitu” Salvatierra, Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, y el legislador Andrés La Blunda, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos Garantías y Antidiscriminación.

Los testimonios escuchados durante el evento son estremecedores. Claudia Coronil, vecina del barrio, contó la violencia con la que trataron a su hijo sin que haya hecho absolutamente nada: “Casi matan a mi hijo, gracias a Dios lo tengo en mi casa, pero él no está bien ni física ni psicológicamente. Tiene mucho miedo. Creo que hacen esto para que tengamos miedo, para que nos quedemos en la casa y no hagamos nada”. Luego mostró fotos de su hijo donde se lo veía muy lastimado. Según explicaron ambas mujeres, lo golpearon delante de todo el barrio y le negaron asistencia médica. Luego pasó toda la noche detenido sin razón y sin atención médica. Además, según explicó la madre, dejaron asentado en el registro policial que las lesiones se las había producido el detenido sólo en un accidente.

Sandra Abregú, del Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (1 11 14), contó una experiencia personal de extrema gravedad. La policía torturó a su hijo y a varios de los jóvenes de ese barrio en varias oportunidades. Contó que a esta situación constante de violencia sufrida en el barrio, se suman los operativos de ocupación y terror de la policía: “Es la segunda vez que pasamos por esta situación, pero esta vez fue más violento”.

Nelson Santacruz, periodista del barrio 21 24, que ya tuvo 2 operativos: “La particularidad de Tormenta Negra 2 es que atacaron a los más vulnerables”. Luego contó un caso específico que le tocó asistir junto con su madre y cerró con su impresión en uno de los momentos más violentos del último operativo contra un grupo de jóvenes: “Cayeron por lo menos 100 policías y los empujaron hacia el lado del río. Como si quisieran echarlos de la ciudad literalmente. (…) La ausencia de fiscalización y protección genera la incertidumbre de qué está pasando y que van a hacer con nosotros”.

María del Carmen Díaz expusó un sentimiento generalizado entre los presentes a modo de descarga: “Que quieren? que nos encerremos? Tenemos derecho a salir, porque estamos en democracia. Cada vez el atropello es mayor, qué acaso nosotros los negros no pertenecemos a la capital? nos quieren echar por eso? Nosotros tenemos derecho a vivir acá”.

Tras esta ronda de intervenciones, hablaron algunos representantes institucionales, primero el Director Ejecutivo del Mecanismo Local de Prevencion de la Tortura, luego habló el Secretario Ejecutivo del Comite Nacional para la prevención de la Tortura y uno de los Comisionados. Los tres afirmaron que ya se encuentran trabajando en el relevamiento de casos y se comprometieron a recoger los testimonios brindados en el recinto para darles seguimiento.

Finalmente tomaron la palabra varios de los legisladores presentes. Entre ellos, Vanina Biasi señaló que vienen realizando pedidos de interpelación al jefe de los operativos, pero no obtienen respuesta. Para cerrar la audiencia, Salvatierra retomó la palabra, agradeció la participación y propuso continuar con las acciones conjuntas.

Fuente y foto: Página/12

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