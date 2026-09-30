Chango Spasiuk: “hay que volver al patio, a la charla” La Bocina 30 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/chango-spasiuk-volver-al-patio.mp3 POPURRÍ XL – 29/09/26 Relacionado Vea también... La historia de superación del Chango Ezequiel Zeballos CHANGO SPASIUK. Personalidad destacada de la cultura El Sábado 22, Vecinos "abrazan" la Plaza Ciudad de Banff, para reclamar que se termine el patio de juegos Vecinos de Versailles reclaman que se termine el patio de juegos de la Plaza “Ciudad de Banff” Post navigation Previous: Homenaje al Polaco Goyeneche en La Paternal, con tango y rockNext: Un funcionario de Milei denunció hechos de corrupción… en la ANDIS de Milei NOTAS RELACIONADAS Duros estimonios sobre la represión de “Tormenta Negra 2”, en la Legislatura La Bocina 30 de septiembre de 2026 Un funcionario de Milei denunció hechos de corrupción… en la ANDIS de Milei La Bocina 30 de septiembre de 2026 Discapacidad: la Iglesia instó a funcionarios y legisladores, a actuar “sin demora” La Bocina 29 de septiembre de 2026