Chango Spasiuk: “hay que volver al patio, a la charla”

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El Sábado 22, Vecinos "abrazan" la Plaza Ciudad de Banff, para reclamar que se termine el patio de juegos

Vecinos de Versailles reclaman que se termine el patio de juegos de la Plaza “Ciudad de Banff”