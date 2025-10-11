12 de octubre de 2025

26-feria

Feria del productor al consumidor en Agronomía, y charla sobre el desfinanciamiento universitario

La Bocina 10 de octubre de 2025
10-perlas

“7 Perlas sobre el diván”, gratis en La Paternal

La Bocina 10 de octubre de 2025
08-murmullos

Teatro callejero con Comediantes de la Legua, en la Plaza del Corralón

La Bocina 8 de octubre de 2025

17-desempleo

Desde que asumió Milei, casi 300.000 privados pidieron el seguro de desempleo

La Bocina 12 de octubre de 2025
Screenshot_20251011-223649

Caminata rosa por Villa Lugano

La Bocina 11 de octubre de 2025
10-ccc10

Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10

La Bocina 11 de octubre de 2025
tita-radiolandia2

TITA MERELLO. Madre de Buenos Aires

La Bocina 11 de octubre de 2025