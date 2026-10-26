Visita guiada por Villa Devoto Norte, “un rinconcito plebeyo”

La Asociación Vecinal Villa Devoto Norte y la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto les hacen llegar la invitación a la próxima visita guiada.

“Villa Devoto Norte, un rinconcito plebeyo”

Nos reuniremos en el salón de la Asociación Vecinal a las cuatro de la tarde y allí el conductor de la misma Norberto Malaguti comenzara a contarles como era ese rinconcito triangular desde unos años antes de la creación nuestro barrio cuando aún pertenecía al partido de General San Martin.

En un breve paseo al pasado recordaremos las quintas, los hornos de ladrillos, su arroyo, para pasar a su primer loteo en 1905 como Villa Kelsey, nombre curioso, pero que el uso popular de “Al Norte de Villa Devoto”, en 1907 hizo que tomara el actual.

En la caminata de aproximadamente un kilómetro hasta llegar al Club Sirio Libanes, haremos unas diez paradas donde recordaremos el origen de las sociedades de fomento, clubes, templos, caballerizas, escuelas el cine Aconcagua, y recordar a sus pioneros.

Intercambiaremos experiencias y al final del recorrido le obsequiaremos un número extraordinario de la revista Devoto Historia.

Les esperamos en la sede de la ASOCIACION VECINAL VILLA DEVOTO NORTE, EL SÁBADO 31 DE OCTUBRE A LAS 16 HORAS LLAVALLOL 5172

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