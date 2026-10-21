Los 75 de Charly García se celebran en el Parque Centenario, con tres recitales

En el marco de Semana Charly, la programación especial organizada para celebrar los 75 años del músico, el Anfiteatro del Parque Centenario ofrecerá tres conciertos del viernes 23 al domingo 25 de octubre, a las 19 h, con propuestas que recorrerán distintas etapas de su trayectoria.

El viernes 23 de octubre —día del cumpleaños de Charly—, Ligia Piro presentará por primera vez Inconsciente Colectivo, un concierto dedicado íntegramente a la obra del músico. La cantante estará acompañada por X-Strings, la agrupación de cuerdas dirigida por el violonchelista y arreglador Pato Villarejo.

El sábado 24 de octubre será el turno de Tangos para Charly, un recital especial que se estrenará con las interpretaciones de Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Hernán “Cucuza” Castiello, quienes llevarán el repertorio de Charly al lenguaje del tango acompañados por Federico Pereiro, Luka Giangulani, Yani Vega, Joaquín Bonazzola, Ulises Di Salvo y Erica Di Salvo, quien estará a cargo de la dirección musical.

Para culminar las presentaciones, el domingo 25 de octubre se realizará un homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros, banda formada por Charly García a mediados de los años setenta. Un ensamble especial reinterpretará composiciones de los dos discos de la banda: La Máquina de Hacer Pájaros y Películas. El repertorio incluirá obras como Bubulina, No te dejes desanimar, Boletos, pases y abonos y Cómo mata el viento norte. Participarán José Luis Fernández, bajista histórico de la agrupación; Juanito Moro, hijo del baterista Oscar Moro; Guido Spina, Nicolás Pons, Vanesa Videla y Yani Vega.

Durante tres jornadas, el Anfiteatro del Parque Centenario reunirá distintas miradas musicales sobre la obra de Charly, desde el rock y el tango hasta el rock progresivo. Será una celebración para redescubrir la vigencia de las canciones que son parte de la música popular argentina.

El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Los conciertos se suspenderán en caso de lluvia.