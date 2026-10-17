Exhiben “No matar”, de Juan Villegas, en el Cine York
El Cine Teatro York sabe que los domingos pueden sentirse como una larga antesala del lunes. Por eso el ciclo “Antes del lunes” vuelve a convertir ese día en un espacio de descubrimiento, esta vez con una programación dedicada a algunos de los autores contemporáneos que mejor están pensando el presente del cine. En esta ocasión, presenta No matar, el documental de Juan Villegas que, a lo largo de 222 minutos, reúne testimonios de ex militantes de organizaciones armadas y familiares de víctimas para volver sobre uno de los períodos más controvertidos de la historia argentina. Una película construida desde la escucha, los planos fijos y el tiempo, que pone en primer plano las tensiones, contradicciones y decisiones que aparecen cuando se intenta contar el pasado reciente.
NO MATAR
Domingo 18 de octubre y 1 de noviembre – 18 hs
CINE YORK
(Juan Bautista Alberdi 895, Olivos)
*Entrada no arancelada. Acceso por orden de llegada. Capacidad limitada*