La Orquesta del Tango de Buenos Aires, con Sandra Luna, en el CC 25 de Mayo

La Orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigida por Néstor Marconi, llega al Centro Cultural 25 de Mayo con un concierto que contará con la participación especial de la cantante Sandra Luna.

Será un recorrido por obras de distintos autores y referentes de la música de Buenos Aires, con arreglos de Néstor Marconi y Raúl Garello.

La selección incluirá temas como El corazón al sur, Malena, Negro nacarado y Pa’ que bailen los muchachos.

Será el viernes 16 a las 20 h, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444.

Entrada con reserva previa 48 h antes del concierto en CC25.

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