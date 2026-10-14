Discapacidad: Valentina Bassi desmiente a la diputada Flores La Bocina 14 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/discapacidad-flores-vs-bassi.mp3 POPURRÍ XL – 14/10/26 Relacionado Vea también... “La crisis en discapacidad continúa”, denuncia Valentina Bassi Dramático testimonio de Valentina Bassi, en la marcha a la ANDIS “La canasta básica total familiar es de $ 360.000”, afirmó la Diputada Santillán, ante médicas del Garrahan Valentina Bassi: “la ley de emergencia en discapacidad es para subsistir” Post navigation Previous: La Orquesta del Tango de Buenos Aires, con Sandra Luna, en el CC 25 de MayoNext: JORGE “ROÑA” CASTRO. Campeón de la vida NOTAS RELACIONADAS La UBA convoca a la 5° Marcha Federal Universitaria La Bocina 14 de octubre de 2026 JORGE “ROÑA” CASTRO. Campeón de la vida La Bocina 14 de octubre de 2026 Ricardo Darín cuenta cómo se grabó el alegato final de “Argentina 1985” La Bocina 13 de octubre de 2026