Discapacidad: Valentina Bassi desmiente a la diputada Flores

“La crisis en discapacidad continúa”, denuncia Valentina Bassi

Dramático testimonio de Valentina Bassi, en la marcha a la ANDIS

“La canasta básica total familiar es de $ 360.000”, afirmó la Diputada Santillán, ante médicas del Garrahan

Valentina Bassi: “la ley de emergencia en discapacidad es para subsistir”