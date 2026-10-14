JORGE “ROÑA” CASTRO. Campeón de la vida La Bocina 14 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/rona-castro.mp3 POPURRÍ XL – 26/10/26 Relacionado Vea también... España, justo campeón; Argentina perdió con dignidad Argentina Campeón Mundial de Beach Voley All Boys salió campeón de Futsal femenino, y jugará la Libertadores Un formoseño es Campeón Federal del Asado Post navigation Previous: Discapacidad: Valentina Bassi desmiente a la diputada FloresNext: La UBA convoca a la 5° Marcha Federal Universitaria NOTAS RELACIONADAS Discapacidad: Valentina Bassi desmiente a la diputada Flores La Bocina 14 de octubre de 2026 Ricardo Darín cuenta cómo se grabó el alegato final de “Argentina 1985” La Bocina 13 de octubre de 2026 El Papa, los preceptos religiosos y los insultos presidenciales La Bocina 13 de octubre de 2026