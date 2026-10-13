Ricardo Darín cuenta cómo se grabó el alegato final de “Argentina 1985” La Bocina 13 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/alegato-final-en-argentina-1985-darin.mp3 POPURRÍ XL – 13/10/26 Relacionado Vea también... ¿Quién lo grabó a Spagnuolo…? Proyectan documental sobre Ricardo Vilca en el Cine Gaumont Milei y Darín coinciden: las empanadas “son de oro”, aumentaron mucho más que la inflación All Boys quedó afuera de la Copa Argentina por penales; Arsenal jugará la final con San Lorenzo Post navigation Previous: El Papa, los preceptos religiosos y los insultos presidenciales NOTAS RELACIONADAS El Papa, los preceptos religiosos y los insultos presidenciales La Bocina 13 de octubre de 2026 All Boys repudia la represión policial antes del partido con Godoy Cruz La Bocina 13 de octubre de 2026 ¿El Papa León XIV visitará la UBA, durante su estadía en Buenos Aires? La Bocina 12 de octubre de 2026