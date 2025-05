Milei y Darín coinciden: las empanadas “son de oro”, aumentaron mucho más que la inflación

En el programa “La Noche de Mirtha Legrand”, el actor Ricardo Darín se refirió a la situación del país y a las políticas anunciadas por el Gobierno nacional que apuntan a que los ciudadanos saquen “los dólares del colchón” a través de la eliminación de controles a los movimientos de dinero. “La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando? Una docena de empanadas vale $ 48 mil”, señaló.

A través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei compartió imágenes editadas que mostraban a Darín sosteniendo una empanada de oro. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó las declaraciones del actor como motivo de “vergüencita ajena”. Y señaló: “Las empanadas no valen eso, Ricardito… No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por $ 16 mil”.

Las empanadas en el índice de precios porteño

La Ciudad de Buenos Aires tiene su propio Índice de Precios al Consumidor que se publica todos los meses y releva el aumento de los precios en territorio porteño. Al igual que el indicador nacional, que elabora el INDEC, el índice porteño cuenta con un listado de bienes y servicios que están incluidos en la muestra y que son relevados mes a mes.

Este índice incluye entre sus productos a relevar las “empanadas cocidas para llevar”, por docena, algo que no mide el instituto oficial nacional. Según el último informe disponible, el precio medio de la docena de empanadas en la Ciudad de Buenos Aires es de $ 22 mil.

En cuanto a su evolución, desde noviembre de 2023, último mes completo previo a la asunción de Milei como presidente, el precio de la docena de empanadas cocidas en la Ciudad aumentó un 240%. En ese mismo período, el rubro general de alimentos y bebidas no alcohólicas del índice porteño aumentó un 205%. Es decir que en el período analizado las empanadas aumentaron más que el promedio de los alimentos.

Fuente: Chequeado

Relacionado