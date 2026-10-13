2° edición de la Feria del Libro de Floresta
¡La literatura también se encuentra en el barrio!
Este sábado 17 de octubre, desde las 13 hs, llega la 2ª Feria del Libro de Floresta a Elpidio González y Segurola.
Un gran encuentro cultural donde autores, lectores, editores y libreros se reúnen para celebrar los libros, promover la lectura y compartir cultura.
Entrada libre y gratuita.
Elpidio González y Segurola
En caso de lluvia, se posterga.
Porque el club no es solo un lugar. Es parte del barrio.
¡Sumate a este hermoso encuentro y no te lo pierdas!
Club La Floresta