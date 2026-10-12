Incidentes antes de All Boys-Godoy Cruz, se habrían iniciado por derecho de admisión

Graves incidentes en la previa de All Boys-Godoy Cruz: corridas, balas de goma y partido demorado. Los disturbios entre simpatizantes del Albo y la Policía de la Ciudad se produjeron en los accesos al estadio de Floresta. Hubo corridas, detonaciones y piedrazos, mientras el encuentro por la Primera Nacional sufrió una demora de media hora.

Graves incidentes en los minutos previos al encuentro por la Primera Nacional: se registraron enfrentamientos entre simpatizantes del equipo local y efectivos de la Policía de la Ciudad, con corridas, detonaciones de balas de goma y piedrazos en las inmediaciones del estadio.

Los disturbios se concentraron principalmente en los accesos de la calle Chivilcoy, aunque también se reportaron piedrazos en la zona de Álvarez Jonte y Mercedes. En medio de la tensión, un grupo numeroso de hinchas sacó las banderas y salió a la calle, en una situación que complicó el operativo de seguridad previsto para el encuentro.

Según explicaron periodistas partidarios de All Boys consultados por Olé, el conflicto habría comenzado cuando intentaron ingresar al estadio dos personas que tenían prohibido el acceso a espectáculos deportivos. Una de ellas sería deudora alimentaria, aunque no se pudo establecer si era socia del club, mientras que la otra tendría una restricción por Derecho de Admisión.

De acuerdo con esa versión, uno de los involucrados se habría resistido a quedarse afuera y la situación escaló cuando intervino la Policía, cuyos efectivos habrían recurrido a golpes. En ese momento también se habría involucrado un integrante de la barra, lo que derivó en un enfrentamiento generalizado que se extendió por las calles cercanas.

En uno de los videos que circularon por las redes sociales se observó a efectivos policiales llevándose detenida a una persona. Posteriormente, fuentes policiales confirmaron que hubo ocho detenidos y dos agentes heridos, aunque las lesiones no revestían gravedad.

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