Atención motociclistas: hacen multa por andar en moto, con short y remera La Bocina 20 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/no-andar-en-moto-en-short-y-remera.mp3 POPURRÍ XLL – 20/10/26 Relacionado Vea también... Fueron a hacerle la multa, y se encontraron con un cargamento de ketamina en pleno Caballito Le pegaron, por llevar una remera de Lali La justicia porteña multa a Carrefour por más de $ 300.000 Chicos con autismo aprendieron a andar en skate en Mataderos Post navigation Previous: Karina Milei se floreó en Villa Devoto, con el traslado de los presosNext: Repudian a Jorge Macri y a la fiscal que ordenó detener a dirigentes sindicales del subte NOTAS RELACIONADAS Repudian a Jorge Macri y a la fiscal que ordenó detener a dirigentes sindicales del subte La Bocina 20 de octubre de 2026 Paro en el Subte y Premetro, por la detención de trabajadores La Bocina 20 de octubre de 2026 “Con el PRO gobernando la Ciudad, aumentó la población de las villas” La Bocina 19 de octubre de 2026