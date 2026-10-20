Karina Milei se floreó en Villa Devoto, con el traslado de los presos

Karina Milei celebró el vaciamiento de la cárcel de Devoto (pero hay presos adentro)

Traslado de presos de Devoto: el CELS denuncia que no se realiza con las “garantías necesarias”

Comenzó el traslado de los presos, del penal de Devoto a Marcos Paz

En Septiembre comenzará el traslado de los presos de la cárcel de Devoto