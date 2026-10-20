Karina Milei se floreó en Villa Devoto, con el traslado de los presos La Bocina 20 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/pensar-en-voz-alta-karina-en-devoto.mp3 POPURRÍ XL – 20/10/26 Relacionado Vea también... Karina Milei celebró el vaciamiento de la cárcel de Devoto (pero hay presos adentro) Traslado de presos de Devoto: el CELS denuncia que no se realiza con las “garantías necesarias” Comenzó el traslado de los presos, del penal de Devoto a Marcos Paz En Septiembre comenzará el traslado de los presos de la cárcel de Devoto Post navigation Previous: Paro en el Subte y Premetro, por la detención de trabajadoresNext: Atención motociclistas: hacen multa por andar en moto, con short y remera NOTAS RELACIONADAS Repudian a Jorge Macri y a la fiscal que ordenó detener a dirigentes sindicales del subte La Bocina 20 de octubre de 2026 Karina Milei celebró el vaciamiento de la cárcel de Devoto (pero hay presos adentro) La Bocina 20 de octubre de 2026 Más Servicios en Tu Barrio en La Paternal, Villa Soldati, Nuñez y Villa Devoto La Bocina 20 de octubre de 2026