Paro en el Subte y Premetro, por la detención de trabajadores

El servicio de Subte y Premetro se encuentran paralizados, debido a una medida de fuerza gremial. La decisión se tomó luego de la detención de trabajadores ocurrida esta mañana.

La red de Subte y el Premetro quedaron interrumpidos en la mañana de este martes a raíz de una medida de fuerza decretada por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP).

La resolución se tomó luego de que la Policía de la Ciudad detuviera a dos trabajadores en la estación Rosas de la línea B (Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara), que realizaban una apertura “pacífica” de molinetes “frente a una sanción abusiva” aplicada a un trabajador, según explicaron desde el sindicato.

Con posterioridad, la Policía detuvo al secretario general de AGTSyP, Néstor Segovia.

Desde el sindicato calificaron de “arbitrarias” las detenciones y calificaron al hecho como una “criminalización y persecución de la protesta”.

Según un comunicado difundido por la organización, la medida de fuerza se mantendrá “hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos”.

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