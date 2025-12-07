Charly García ya tiene su esquina en Buenos Aires

Se inauguró la Esquina Charly García en el barrio de Palermo, próximo al edificio en el que vive el músico. Habrá un serie de eventos que incluirán la presentación de un mural y el co-nombramiento de una estación de subte la Línea D.

Señoras y señores: es oficial, Charly García ya tiene su propia esquina en Buenos Aires ♥️ Un merecido homenaje al genio que cambió para siempre la historia de nuestra música. pic.twitter.com/eTNqW2YvgP — Constant Concept | Charly García (@constat_concept) December 7, 2025

Como primer punto, en el cruce de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, con concurrencia de seguidores del artista y funcionarios porteños, a las 11 ya se llevó a cabo el descubrimiento de una placa que indica que se trata de un “homenaje al artista fundamental de la música argentina e ícono de la cultura, en reconocimiento a su legado que trasciende generaciones“.

El impulsor del proyecto, Mariano Cabrera, explicó que la iniciativa comenzó a gestarse tras crear en 2023 el “Charly García Corner” en Nueva York y que luego buscó replicarlo en Buenos Aires. Señaló que planeaba hacerlo el año pasado, pero necesitó más tiempo para completar la propuesta y oficializar un sitio que los fans ya identificaban como referencia histórica.

El primer eje del homenaje será la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe, donde se descubrió el citado texto impreso en la entrada del edificio. Además, se colocaron intervenciones urbanas como pasos peatonales en forma de teclas de piano. También hubo señalización oficial y una impresión fotográfica en kioscos y paradas de colectivo con imágenes tomadas por Gabriel Rocca.

El segundo punto será el cambio de denominación de la estación Bulnes de la línea D, que desde ahora sumará el nombre Esquina Charly García. El alma mater del proyecto detalló que se iniciará un proceso de transformación visual que se completará con intervenciones que se añadirán durante los próximos días.

El tercer vértice contemplará la inauguración de un mural en la terraza de Palermo Off, en Arenales 3339, frente a la esquina homenajeada desde las 17. La obra está realizada en venecitas, mide 5,50 por 4,50 metros y reproduce una imagen del músico basada en fotografías de Rocca para garantizar mayor durabilidad.

Cabrera recordó que el lugar elegido para el mural funcionó décadas atrás como Paseo del Sol y albergó el bar Planeta Júpiter, frecuentado por Charly y escenario de presentaciones durante los ciclos Casandra Lange y Say No More. Destacó, además, que la obra busca recuperar ese valor simbólico en la historia musical porteña.

La ceremonia está previsto que cierre con discursos y un recital del grupo Beats Modernos, integrado por Fabián Quintiero, Fernando Samalea y Rosario Ortega. También participan invitados como Alfie Martins y los músicos chilenos Kiuge Hayashida y Toño Silva, quienes acompañan el homenaje al autor de algunos de los temas más emblemáticos de la historia del rock nacional.

Fuente: El Canciller

