7 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

07-legislatura2

Cómo queda la Legislatura a partir del 10 de diciembre

La Bocina 7 de diciembre de 2025
06-rolon

Gabriel Rolón fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura

La Bocina 6 de diciembre de 2025
Roberto-Arlt

DÍA DE LOS MEDIOS VECINALES. El sello de Roberto Arlt

La Bocina 6 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

07-gran rivadavia

Después del tumulto y los sofocados, el gobierno porteño clausuró el Gran Rivadavia

La Bocina 7 de diciembre de 2025
Tango campeonato baile Usina 19 may 2024 2028

Milonga de Campeones en la Casa de la Cultura

La Bocina 7 de diciembre de 2025
07-esquina charly

Charly García ya tiene su esquina en Buenos Aires

La Bocina 7 de diciembre de 2025
07-legislatura2

Cómo queda la Legislatura a partir del 10 de diciembre

La Bocina 7 de diciembre de 2025