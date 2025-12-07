Milonga de Campeones en la Casa de la Cultura
Milonga de campeones. La magia del Mundial de Tango continúa todos los lunes de diciembre, un espacio para seguir viviendo la pasión por el 2×4. El lunes 8 habrá clase de tango junto a los campeones de Tango de Pista 2018, Carla Rossi y José Luis Salvó (18 h); milonga con la DJ Lorena Bouzas (19 h) y exhibición de baile (20 h). La programación continúa todos los lunes de diciembre, de 18 a 21 h, en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). Entrada sin costo sujeta a capacidad sin inscripción previa. No se suspende por lluvia.