Cómo queda la Legislatura a partir del 10 de diciembre

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires renovará 30 bancas y sentará en su recinto a algunas figuras relevantes: ex senadores, ex diputados y hasta ex mandatarios que se dedicarán a debatir los proyectos en el distrito gobernado por Jorge Macri.

De los 30 legisladores que ingresan, el bloque que más representantes tiene es el de La Libertad Avanza (LLA), con 11 nuevos diputados entre los que se encuentran varios ex funcionarios tanto de la gestión del presidente Javier Milei como de Jorge Macri.

Sin embargo, a partir del próximo martes 9, cuando comience la sesión preparatoria del parlamento porteño, el peronismo (entre Ahora Buenos Aires y Unión por la Patria) continuará siendo la fuerza mayoritaria con un total de 21 bancas, seguido por LLA con 13. El resto de las fuerzas definirán sus alianzas conforme se sucedan las sesiones.

La lista de legisladores libertarios que asumirán está integrada por la ex directora del Banco Nación Solana Pelayo; el ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nicolás Pakjoz; el ex subsecretario en Seguridad del Gobierno porteño Juan Pablo Arenaza y el ex director Relaciones Institucionales de la Secretaría de Presidencia Diego Vartabedian.

La nómina de LLA se completa con Marina Kienast; Andrea Freguia; Lucía Montenegro; Leonardo Seifert; Rebeca Fleitas, Juan Fernández y, en reemplazo del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresará el empresario de servicios inmobiliarios Marcelo Ernst.

El bloque peronista, representado por Ahora Buenos Aires, tendrá 8 ingresos y está liderado por el ex diputado nacional Leandro Santoro; acompañarán la vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA Claudia Negri; el secretario de la Juventud Universitaria Peronista, Federico Mochi; y la ex directora de espacios públicos de Defensoría de la Ciudad Bárbara Rossen. Completan la lista los legisladores Mariana González; Noemí Geminiani; Pitu Salvatierra y Francisco Caporiccio.

Maia Daer, Juan Manuel Valdés, Juan Pablo Odezaille, Franco Vitali, y Magdalena Tiesso son los legisladores salientes y quienes renuevan sus bancas son Juan Pablo Modarelli y Berenice Montenegro.

Por su parte, la ex diputada nacional Silvia Lospennato y el ex ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, serán los legisladores que defenderán las posturas del PRO, junto a Laura Alonso, Rocío Figueroa y Darío Nieto, quienes manifestaron sus diferencias públicas con el presidente Javier Milei y LLA.

Volvamos Buenos Aires, el espacio que impulsó el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, ingresará con tres legisladores. Uno de ellos es el ex propio mandatario y las otras dos bancas serán ocupadas por la ex senadora nacional Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario, que renueva su mandato.

Por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) solamente ingresa la ex diputada nacional Vanina Biasi, que pertenece a la fracción del Partido Obrero (PO); asimismo, continúa con su banca hasta el 2027 Andrea D’Atri, del Partido de los Trabajadores Socialistas.

Quiénes continúan hasta diciembre de 2027

Dentro del Bloque peronista seguirán los legisladores Matías Barroetaveña; María Bielli; Claudio Ferreño; Victoria Freire; Alejandro Grillo; Andrés La Blunda; Matías Lammens; Claudia Neira; Graciana Peñafort; Delfina Velázquez y Franco Vitali.

Por el bloque de la UCR/Evolución continúan Aldana Crucitta; Francisco Loupias; María Fernanda Mollard; Guillermo Suárez y Manuela Thourte; mientras que en Vamos por Más continúan su mandato Juan Facundo Del Gaiso; Patricia Inés Glize; Matías López; Ignacio Parera; Sergio Siciliano y Gimena Villafruela.

Confianza Pública, por su parte, mantiene las bancas de Sebastián Nagata y Graciela Ocaña; el Movimiento de Integración y Desarrollo con Edgardo Alifraco y Sandra Rey y LLA con Silvia Imas y Pilar Ramírez.

También continúan hasta el 2027 el ex libertario Eugenio Casieles, con su monobloque, y Pablo Donati, en representación de Republicanos Unidos.

Laura Impellizzeri – Noticias Argentinas

