Jony Viale corrigió a Milei, cuando éste insistió con su teoría sobre los que no llegan a fin de mes La Bocina 23 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/milei-si-toman-credito-el-problema-lo-tienen-el-mes-que-viene.mp3 POPURRÍ XL – 23/10/26 Relacionado Vea también... Jony Viale desmintió a Milei: “Cerimedo estuvo al menos 12 veces en Casa Rosada” Si hay que atacar al Garrahan, Jony Viale y Eduardo Feinmann son socios Jony Viale, el empleado del mes Lo atendieron a Jony Viale Post navigation Previous: Escracharon a un miembro de la Corte Suprema, en la Facultad de Derecho NOTAS RELACIONADAS Escracharon a un miembro de la Corte Suprema, en la Facultad de Derecho La Bocina 23 de octubre de 2026 Emotivas palabras de Fito Páez, por el cumple 75 de Charly García La Bocina 23 de octubre de 2026 Jorge Macri sí fue recibido por el rey de España La Bocina 22 de octubre de 2026