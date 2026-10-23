Emotivas palabras de Fito Páez, por el cumple 75 de Charly García

Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo…sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí…sin él, no sé si hubiera soportado momentos insoportables…sin él, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir…

Gracias Charly por ser la música…ese lenguaje desconocido para tantos hoy en día…

Gracias por tantas risas y complicidades todos estos años…

Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría…incluso en tus momentos más darkis…

Es que cuando alguien llega tan al hueso del asunto es imposible no sentirse afectado por el nivel de verdad que le imprimís a todo…