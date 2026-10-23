Escracharon a un miembro de la Corte Suprema, en la Facultad de Derecho La Bocina 23 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/lorenzetti-escrachado-en-la-facultad.mp3 POPURRÍ XL – 23/10/26 Relacionado Vea también... “El Congreso debe ponerle límites a la Corte Suprema” Coparticipación: Macri advirtió que puede recurrir a la Corte Suprema La Corte Suprema dejó firme la condena para Cristina Informe de la Corte Suprema, sobre las causas penales contra niños y adolescentes en CABA Post navigation Previous: Emotivas palabras de Fito Páez, por el cumple 75 de Charly GarcíaNext: Jony Viale corrigió a Milei, cuando éste insistió con su teoría sobre los que no llegan a fin de mes NOTAS RELACIONADAS Jony Viale corrigió a Milei, cuando éste insistió con su teoría sobre los que no llegan a fin de mes La Bocina 23 de octubre de 2026 Emotivas palabras de Fito Páez, por el cumple 75 de Charly García La Bocina 23 de octubre de 2026 Jorge Macri sí fue recibido por el rey de España La Bocina 22 de octubre de 2026