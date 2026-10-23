Robo al CESAC 24 de Villa Soldati: denuncia, informes y solidaridad

El 20 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, apenas se iniciaba la jornada laboral, el CESAC 24 del barrio Ramón Carrillo sufrió un robo. Este lamentable hecho fue denunciado en la Legislatura, ante el ministro de Seguridad porteño. Presentaron un pedido de informes para esclarecer los hechos. Solidaridad de otro centro de salud.

Dos encapuchados ingresaron por una puerta de emergencia. Le pegaron un puñetazo en el pecho a una enfermera, y se llevaron insumos médicos, medicamentos, un celular y pertenencias personales de las trabajadoras.

La legisladora Amanda Martín denunció el hecho ante el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez. Los legisladores Delfina Velázquez, Juan Pablo Modarelli y Claudia Negri presentaron un proyecto de resolución y pedido de informes al Gobierno porteño, para conocer las medidas de seguridad, el estado del personal y los planes de protección y reformas edilicias para el centro de salud.

El Hospital Grierson, otro centro de salud de la Comuna 8, manifestó -a través de su área programática- su “solidaridad con el equipo del CESAC 24, que el pasado 20 de Octubre sufrió hechos de violencia en el marco de un robo”.

El nosocomio también repudia “enérgicamente las violencias que se vienen registrando en otros efectores de nuestro sistema público. Estas situaciones son inadmisibles”, resaltó el Grierson, y además ratificó el compromiso de cuidar a quienes trabajan cotidianamente para garantizar el derecho a la salud de la población.

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