“Mientras la Policía de la Ciudad nos reprimía, robaban el CESAC de Soldati” La Bocina 22 de octubre de 2026 1 minute read Vecinos denuncian ola de robos en Villa Soldati. Autoridades que dirigen el centro medico cerraran por falta de seguridad, por robos a los profesionales de la Salud. 11/08/2020 Foto: Rafael Mario Quinteros https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/amanda-martin-ministerio-de-inseguridad-porteno.mp3 POPURRÍ XL – 22/10/26 Relacionado Vea también... Robaban autos cambiándoles la computadora; detenidos en Versalles Robaban a choferes de Uber, en Villa Soldati; detenidos Robaban objetos de los autos, en un supermercado de Villa Devoto: detenidos Mujer Policía hot contraataca: denuncia coimas y abuso en la Policía de la Ciudad Post navigation Previous: Abierta la inscripción para participar en misas y encuentros con el Papa León XIVNext: Repudian la presencia de Karina Milei en el recinto, cuando se trató la ley de discapacidad NOTAS RELACIONADAS Jorge Macri sí fue recibido por el rey de España La Bocina 22 de octubre de 2026 Presos en la Alcaidía 1 tomaron a tres policías de rehenes La Bocina 22 de octubre de 2026 Repudian la presencia de Karina Milei en el recinto, cuando se trató la ley de discapacidad La Bocina 22 de octubre de 2026