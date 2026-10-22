Abierta la inscripción para participar en misas y encuentros con el Papa León XIV

Hasta el 28 de octubre, los formularios de la web oficial de la visita del Papa León XIV permitirán anotarse para las misas de Buenos Aires, Córdoba y Luján y en los encuentros con el clero y con los jóvenes.

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, el sitio web oficial de la visita papal, www.elpapaenargentina.com.ar, continúa inscribiendo hasta el 28 de octubre a quienes quieran participar de las misas de Buenos Aires, Córdoba y Luján, del encuentro con el clero y del encuentro con los jóvenes, La inscripción es totalmente gratuita.

Público general

Para las celebraciones masivas, la inscripción podrá hacerse de manera individual o grupal, con un máximo de 20 personas por grupo. El registro deberá ser realizado únicamente por mayores de 16 años; los menores de esa edad deberán ser registrados por un adulto responsable.

Un solo registro cubre tanto la Vigilia con los jóvenes del lunes 9, como la misa del martes 10 en FADEA, en Córdoba.

El trámite exige validar el correo electrónico mediante un código que llega a la casilla indicada. Al finalizar, el sistema confirma la inscripción y sugiere una puerta de acceso; no se necesitará código QR para ingresar.

Vida consagrada, clero y seminaristas

Religiosos y religiosas, sacerdotes, diáconos y seminaristas deberán inscribirse de manera obligatoria, con cupos limitados.

Quienes asistan al encuentro en la catedral de Córdoba deberán hacer una doble inscripción, independiente para la misa y para el encuentro. Al completar el trámite, recibirán por correo un código QR personal e intransferible, que será requisito presentar en la puerta de cada encuentro.

Cupos para personas con discapacidad

La inscripción es obligatoria y con cupos reservados y adaptados. Requiere adjuntar o validar la documentación correspondiente, como el Certificado Único de Discapacidad, y el sistema enviará por correo un código QR específico, de presentación obligatoria en los accesos de los sectores reservados.

Pautas para quienes viajen a Córdoba

Los días 9 y 10 de noviembre, el servicio de colectivos urbanos de la ciudad será gratuito para facilitar la movilidad de los peregrinos. Como nodos de estacionamiento se confirmaron el Estadio Mario Alberto Kempes y el Complejo Ferial Córdoba, con traslado en colectivo hacia el predio de FADEA, y se prevé anunciar más puntos en los próximos días.

La organización recordó además que en noviembre hace mucho calor en la provincia y que, aunque el predio contará con sanitarios e hidratación, se prevén muchas horas a la intemperie, por lo que se difundirán recomendaciones.

Córdoba será el único destino del interior del país en el itinerario papal, que completan la Ciudad de Buenos Aires y Luján, por lo que se espera una importante afluencia de fieles de otras provincias.

Por su parte, el sitio web oficial del Papa en la Argentina recordó que “en las misas la inscripción es recomendada: queda hecha en el momento y el acceso es libre. El encuentro con el clero y la vida consagrada y el encuentro con los jóvenes piden verificar el email y la aprobación de la organización, porque se asigna un lugar a cada participante”.

Y señalaron que quienes ya realizaron la inscripción no es necesario volver a hacerla. Las inscripciones y el estado de cada una podrán seguirse en Consultar mis inscripciones. En la Agenda está el día, el horario y el lugar de cada encuentro. Además recomiendan buscar una posta cerca para seguir la visita en pantalla grande.

Fuente: AICA

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