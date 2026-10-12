¿El Papa León XIV visitará la UBA, durante su estadía en Buenos Aires? La Bocina 12 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/leon-xiv-en-la-uba-nancy-pazos.mp3 POPURRÍ XL – 12/10/26 Relacionado Vea también... La visita del Papa León XIV, la Marcha del Orgullo y el Gobierno de la Ciudad Iglesia y gobierno definieron las sedes oficiales de León XIV en Buenos Aires Confirmado: León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre próximo El Papa León XIV visitaría Buenos Aires en noviembre próximo Post navigation Previous: Encuentro Plurinacional en CórdobaNext: Incidentes antes de All Boys-Godoy Cruz, se habrían iniciado por derecho de admisión NOTAS RELACIONADAS Encuentro Plurinacional en Córdoba La Bocina 12 de octubre de 2026 Traslado de presos de Devoto: el CELS denuncia que no se realiza con las “garantías necesarias” La Bocina 12 de octubre de 2026 Médicos y odontólogos del PAMI harán paro de 96 horas; reprogramación de turnos La Bocina 11 de octubre de 2026